Da Israele un nuovo attacco alle forze militari Unifil (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo gli attacchi di ieri contro tre basi militari, due delle quali presidiate da personale italiano, oggi Israele ha effettuato un nuovo raid contro le forze Unifil schierate nel Libano meridionale. Aperto il fuoco contro un posto di osservazione nella base principale di Naqoura: due caschi blu cingalesi sono rimasti feriti. Il Ministero della Difesa ha smentito che siano state nuovamente attaccate basi italiane, ma il ministro Guido Crosetto ha duramente attaccato lo Stato ebraico. "Ai miei colleghi israeliani ho chiesto: cosa succede la prossima volta? Dobbiamo rispondere", ha detto il ministro della Difesa, precisando che le truppe italiane non si ritirano. Ogni decisione sarĂ presa dalle Nazioni Unite. Liberoquotidiano.it - Da Israele un nuovo attacco alle forze militari Unifil Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo gli attacchi di ieri contro tre basi, due delle quali presidiate da personale italiano, oggiha effettuato unraid contro leschierate nel Libano meridionale. Aperto il fuoco contro un posto di osservazione nella base principale di Naqoura: due caschi blu cingalesi sono rimasti feriti. Il Ministero della Difesa ha smentito che siano state nuovamente attaccate basi italiane, ma il ministro Guido Crosetto ha duramente attaccato lo Stato ebraico. "Ai miei colleghi israeliani ho chiesto: cosa succede la prossima volta? Dobbiamo rispondere", ha detto il ministro della Difesa, precisando che le truppe italiane non si ritirano. Ogni decisione sarĂ presa dNazioni Unite.

