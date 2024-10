Cyberattacco in Iran, media: “Colpiti siti governativi e di impianti nucleari” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Iran avrebbe subito un Cyberattacco che ha coinvolto siti governativi e degli impianti nucleari. "Quasi ogni ramo del governo Iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto da questo attacco, con il risultato di furto di informazioni", ha dichiarato Abolhassan Firouzabadi, ex segretario del Consiglio Supremo dell'Iran per il Cyberspazio, secondo quanto riferisce Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'avrebbe subito unche ha coinvoltoe degli. "Quasi ogni ramo del governoiano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto da questo attacco, con il risultato di furto di informazioni", ha dichiarato Abolhassan Firouzabadi, ex segretario del Consiglio Supremo dell'per il Cyberspazio, secondo quanto riferisce

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raid israeliano su Jabalya : 22 morti. L'Iran denuncia : "Massiccio cyberattacco - colpiti pure siti nucleari" | La diretta - Razzo di Hezbollah contro la Galilea, intercettato dalla difesa antimissile. A Teheran timore per la rappresaglia israeliana. Ordine ai palestinesi di lasciare il Nord della Striscia. (Ilgiornale.it)

Voli e treni cancellati - turisti nel panico - colpito il sistema informatico delle Olimpiadi di Parigi. A voler proprio essere positivi - almeno non si tratta di un incidente di sicurezza o di un cyberattacco... - Leggi anche › Ancora uno sciopero aereo: ritardi e cancellazioni costano caro ai passeggeri I disagi in Italia per il tilt informatico Disagi per aeroporti, stazioni e banche anche in Italia, ovviamente: Ita Airways ha cancellato 60 voli, di cui 34 sull’aeroporto di Roma Fiumicino e 26 su ... (Iodonna.it)

Raid israeliano su Jabalya: 22 morti. L'Iran denuncia: "Massiccio cyberattacco, colpiti pure siti nucleari" | La diretta - Razzo di Hezbollah contro la Galilea, intercettato dalla difesa antimissile. A Teheran timore per la rappresaglia israeliana. Ordine ai palestinesi di lasciare il Nord della Striscia ... (msn.com)

Cyberattacco in Iran, media: "Colpiti siti governativi e di impianti nucleari" - 'Quasi ogni ramo del governo iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto, con il risultato di furto di informazioni', ha dichiarato Abolhassan Firouzabadi ... (adnkronos.com)

Iran, colpiti da cyberattacco anche agli impianti nucleari - L'Iran denuncia di aver subito un massicco cyberattacco. (ansa.it)