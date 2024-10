Curva Sud Milano, gli ultrà si presentano davanti al Gip. Come cambia l’inchiesta? (Di sabato 12 ottobre 2024) Caso curve, alcuni ultras della Curva Sud Milano avrebbero deciso di farsi interrogare dal gip: questa può essere la svolta dell’indagine? Cambia la linea comunicativa degli ultras della Curva Sud e questo potrebbe portare aa una svolta nell’inchiesta che ha colpito le tifoserie organizzate di Milan e Inter. Secondo quanto riportato dall’ANSA, infatti, due o tre leader del tifo rossonero avrebbero deciso di farsi interrogare dal gip, con l’obiettivo di ottenere la richiesta difensiva di revoca dell’ordinanza d’arresto. Ecco che, quindi, potrebbe arrivare una clamorosa svolta per quanto riguarda l’inchiesta che per il momento ha portato all’arresto di 19 tifosi tra le curve di Inter e Milan, con diversi capi d’accusa (associazione a delinquere, estorsione, violenza). Dailymilan.it - Curva Sud Milano, gli ultrà si presentano davanti al Gip. Come cambia l’inchiesta? Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Caso curve, alcuni ultras dellaSudavrebbero deciso di farsi interrogare dal gip: questa può essere la svolta dell’indagine? Cambia la linea comunicativa degli ultras dellaSud e questo potrebbe portare aa una svolta nell’inchiesta che ha colpito le tifoserie organizzate di Milan e Inter. Secondo quanto riportato dall’ANSA, infatti, due o tre leader del tifo rossonero avrebbero deciso di farsi interrogare dal gip, con l’obiettivo di ottenere la richiesta difensiva di revoca dell’ordinanza d’arresto. Ecco che, quindi, potrebbe arrivare una clamorosa svolta per quanto riguarda l’inchiesta che per il momento ha portato all’arresto di 19 tifosi tra le curve di Inter e Milan, con diversi capi d’accusa (associazione a delinquere, estorsione, violenza).

