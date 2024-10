Crozza è l’imperatrice Meloni: “Quando sei Giulio Cesare e vai in Senato ti chiedi: chi mi pugnalerà di questi infamoni qua?” (Di sabato 12 ottobre 2024) La nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, si apre con Maurizio Crozza nei panni della Premier Giorgia Meloni infuriata per l’assedio di talpe, dopo la pubblicazione delle chat di FdI, e sabotatori come Giorgetti con le dichiarazioni di “sacrificio”: «So’ furiosa la Giorgia furiosa. ‘Sti fiji de ‘na pagnotta! Che se nun li faccio magna’ io, manco un chioschetto de trippa riescono a organizzà. ‘Sta talpa infamona ha fatto resuscita’ la Schlein che poi ho visto che ha cantato il rap quindi è ripiombata sottoterra con tutto er campo santo! Santo perché so sotterrati. Ilfattoquotidiano.it - Crozza è l’imperatrice Meloni: “Quando sei Giulio Cesare e vai in Senato ti chiedi: chi mi pugnalerà di questi infamoni qua?” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La nuova puntata di Fratelli di, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, si apre con Maurizionei panni della Premier Giorgiainfuriata per l’assedio di talpe, dopo la pubblicazione delle chat di FdI, e sabotatori come Giorgetti con le dichiarazioni di “sacrificio”: «So’ furiosa la Giorgia furiosa. ‘Sti fiji de ‘na pagnotta! Che se nun li faccio magna’ io, manco un chioschetto de trippa riescono a organizzà. ‘Sta talpa infamona ha fatto resuscita’ la Schlein che poi ho visto che ha cantato il rap quindi è ripiombata sottoterra con tutto er campo santo! Santo perché so sotterrati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fratelli di Crozza - Sechi difende la Meloni : "Se invece di metterle i bastoni tra le ruote facciamo passare il premieriato - lei governa indisturbata" - Nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, e nuova maschera di Maurizio Crozza nei panni di Mario Sechi, ex capo ufficio stampa di Giorgia Meloni e tra i suoi più devoti uomini, sempre pronto a prendere le sue difese: «Ma non sono . (Ilgiornaleditalia.it)

Fratelli di Crozza - l'imperatrice Meloni : "Quanto sei Giulio Cesare e vai in Senato - pensi : Chi mi pugnalerà di questi Infamoni quà?" - La nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, si apre con Maurizio Crozza nei panni della Premier Giorgia Meloni infuriata per l’assedio di talpe, dopo la pubblicazione delle chat di FdI, e sabotatori come Giorgetti con le dichiara . (Ilgiornaleditalia.it)

Fratelli di Crozza - Tajani diviso tra i suoi impegni politici : "Io sono come Arlecchino - servitor dei due padroni - la Marina e la Meloni" - Ancora una nuova maschera di Maurizio Crozza nella prima puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza”, in onda ogni venerdì in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+, quella del vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, diviso tra gli impegni presi . (Ilgiornaleditalia.it)

Fratelli di Crozza - Meloni : "Elon è contenuto nella parola M-ELON-I - lo senti? Due anime che collimano - siamo come Lilli e il Vagabondo" - Nella nuova puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza”, in onda ogni venerdì in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza veste i panni della premier Meloni per commentare la sua nuova amichevole alleanza con Elon Musk: «Ammazza che maschio Musk! Io e Elon… siamo u . (Ilgiornaleditalia.it)