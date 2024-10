Cresce l'aspettativa di vita nel mondo, in Italia si attesta a 84 anni (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI. - L'aspettativa di vita media mondiale è di 73.3 anni ed è cresciuta in media di 6.5 anni, passando da 66.8 a 73.3 anni, mentre nei paesi del G7 è di 81.9 anni. E' quanto risulta nel 2020 all'OMS. Secondo l'Istat, in Italia l'aspettativa di vita era di 83 anni, nel 2024 è di 84 anni. Per il World Population Prospects 2022 delle Nazioni Unite, il numero di persone sopra i 65 anni dovrebbe raggiungere il 16% della popolazione mondiale entro il 2050 e il 24% entro il 2100. Da stime del World Economic Forum, infine, senza aggiustamenti alle politiche fiscali legate all'invecchiamento, i governi potrebbero trovarsi ad affrontare un sostanziale aumento del deficit, prevedendo un aumento dal 2,4% del PIL nel 2025 al 9,1% entro il 2060. Agi.it - Cresce l'aspettativa di vita nel mondo, in Italia si attesta a 84 anni Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI. - L'dimedia mondiale è di 73.3ed è cresciuta in media di 6.5, passando da 66.8 a 73.3, mentre nei paesi del G7 è di 81.9. E' quanto risulta nel 2020 all'OMS. Secondo l'Istat, inl'diera di 83, nel 2024 è di 84. Per il World Population Prospects 2022 delle Nazioni Unite, il numero di persone sopra i 65dovrebbe raggiungere il 16% della popolazione mondiale entro il 2050 e il 24% entro il 2100. Da stime del World Economic Forum, infine, senza aggiustamenti alle politiche fiscali legate all'invecchiamento, i governi potrebbero trovarsi ad affrontare un sostanziale aumento del deficit, prevedendo un aumento dal 2,4% del PIL nel 2025 al 9,1% entro il 2060.

