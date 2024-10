Cosa fa oggi Alessandro Matri: la vita dell’ex calciatore (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo essersi ritirato dal calcio Alessandro Matri ha cominciato la sua carriera come opinionista sportivo. Dal 2009 è legato a Federica Nargi e dal loro amore sono nate due bambine. Fanpage.it - Cosa fa oggi Alessandro Matri: la vita dell’ex calciatore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo essersi ritirato dal calcioha cominciato la sua carriera come opinionista sportivo. Dal 2009 è legato a Federica Nargi e dal loro amore sono nate due bambine.

“Esiste una legge che mi impedisce di giocare a calcio. Voglio sensibilizzare su questo tema” : Alessandro Matri non può essere tesserato - O. Ho accettato con molto piacere l’invito dei miei amici della Graffignana, il mio paese natale, ma esiste una norma che impedisce il tesseramento, se si è iscritti all’albo degli allenatori professionisti”. “Purtroppo non potrò tornare a giocare. I. . Il suo ritorno nel campo provinciale di Lodi era cosa ormai certa, ma le normative hanno bloccato tutto. (Ilfattoquotidiano.it)

Alessandro Matri non tornerà a giocare a calcio : il motivo - “Sarebbe stato divertente tornare a giocare con i miei amici del Graffignana, ma esiste una norma che impedisce il tesseramento se si è iscritti all’albo d’oro degli allenatore professionisti. . The post Alessandro Matri non tornerà a giocare a calcio: il motivo appeared first on SportFace. Alessandro Matri non tornerà a giocare a calcio, o quantomeno non con il Graffignana (provincia di ... (Sportface.it)

Alessandro Matri - ex Juve e Milan - riparte dalla Seconda categoria : firma per il Graffignana - Federica ha detto di voler vincere, Alessandro è chiamato a migliorare la classifica del Graffignana. Ora, però, Matri dovrebbe disputare tutto quel che resta del campionato. ANSA/ MATTEO BAZZI Alessandro Matri, classe 1984, ha da poco compiuto i 40 anni. Curiosità: a Graffignana è cresciuto un altro campione dello sport italiano, Danilo Gallinari, giocatore di basket con lunghissimo curriculum ... (Sport.quotidiano.net)