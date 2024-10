Coppa America: Ineos ancora ko, New Zealand vola sul 2-0 (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo la prima regata New Zealand vince anche la seconda. E così la giornata numero uno della finale di America's Cup nelle acque di Barcellona sorride al Team Emirates che si porta avanti 2-0 dopo due grandi prestazioni contro Ineos Britannia, recente vincitrice della Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa. Il tutto grazie a una prima regata vinta in grande controllo contro Britannia che ha chiuso con 41'' di ritardo e una seconda dominata nell'ultima metà dopo un avvio equilibrato. Domenica la seconda giornata di regate. Domani dalle 14 la seconda giornata che vede i britannici obbligati a dare tutto per restare in corsa. Quotidiano.net - Coppa America: Ineos ancora ko, New Zealand vola sul 2-0 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo la prima regata Newvince anche la seconda. E così la giornata numero uno della finale di's Cup nelle acque di Barcellona sorride al Team Emirates che si porta avanti 2-0 dopo due grandi prestazioni controBritannia, recente vincitrice della Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa. Il tutto grazie a una prima regata vinta in grande controllo contro Britannia che ha chiuso con 41'' di ritardo e una seconda dominata nell'ultima metà dopo un avvio equilibrato. Domenica la seconda giornata di regate. Domani dalle 14 la seconda giornata che vede i britannici obbligati a dare tutto per restare in corsa.

New Zealand implacabile : batte facilmente Ineos e si porta sul 2-0 in America’s Cup - A quel punto New Zealand dilaga di bolina, va davanti di oltre 200 metri e costringe i britannici alla resa, vincendo la regata con un vantaggio di 27 secondi. . Si tornerà in acqua domenica 13 ottobre per gara-3 e gara-4, con i Kiwi ampiamente favoriti e desiderosi di dare un’ulteriore spallata ai britannici prima del giorno di riposo. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : subito due schiaffi di New Zealand - Ineos sotto 2-0 - 16:17 Vento che continua ad essere presente stabilmente nel campo di regata ed è previsto inoltre un leggero aumento. 16:34 Neozelandesi che iniziano a mettere in pratica le prime manovre di copertura cercando di infastidire i britannici. 16:21 Incrocio ravvicinatissimo in pre partenza tra le due imbarcazioni. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos prova a rispondere a New Zealand - Dovrebbe essere soltanto una situazione momentanea. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. 14:10 Improvviso calo del vento, che adesso spira a poco meno di 6 nodi medi sul campo di regata. 13:57 Dopo giorni di agonia il vento è finalmente tornato ad alimentare il campo di regata sito nelle acque di Barcellona. (Oasport.it)