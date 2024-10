Collesalvetti | Rissa tra giovani in un locale, il questore lo chiude per una settimana (Di sabato 12 ottobre 2024) Un noto locale di Collesalvetti, teatro di una Rissa non più tardi di poche settimane fa, è stato chiuso per sette giorni dal questore di Livorno, che ne ha dunque sospeso l'attività. Il provvedimento è stato notificato al titolare da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile al Livornotoday.it - Collesalvetti | Rissa tra giovani in un locale, il questore lo chiude per una settimana Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un notodi, teatro di unanon più tardi di poche settimane fa, è stato chiuso per sette giorni daldi Livorno, che ne ha dunque sospeso l'attività. Il provvedimento è stato notificato al titolare da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile al

