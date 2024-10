Centro polifunzionale in nome di Capovani (Di sabato 12 ottobre 2024) Seguire lo spirito di dedizione verso gli altri della dottoressa Barbara Capovani, per non dimenticare il suo esempio e mettere le sue idee a servizio dei più fragili. E’ lo spirito che ha portato, dopo mesi di lavoro, al taglio del nastro ieri pomeriggio del nuovo Centro polifunzionale "Barbara Capovani" di Orzignano, nel comune di San Giuliano. Lanazione.it - Centro polifunzionale in nome di Capovani Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Seguire lo spirito di dedizione verso gli altri della dottoressa Barbara, per non dimenticare il suo esempio e mettere le sue idee a servizio dei più fragili. E’ lo spirito che ha portato, dopo mesi di lavoro, al taglio del nastro ieri pomeriggio del nuovo"Barbara" di Orzignano, nel comune di San Giuliano.

