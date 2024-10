Celentano, non solo Teocoli: l’amico di una vita si ribella. “Un despota, mi ha rubato una canzone” (Di sabato 12 ottobre 2024) Adriano Celentano è nel mirino. Dopo lo scontro dialettico a distanza con Teocoli, anche un altro ex membro del clan si ribella: l’attacco. Da molleggiato ad amareggiato. Adriano Celentano sta vivendo un momento molto particolare: lontano dai riflettori per scelta, eppure sempre protagonista sulle prime pagine dei giornali. Il merito – in parte – è di Teo Teocoli. Ex amico di una vita che, recentemente, è tornato a parlare della fine dei rapporti con il cantautore. Adriano Celentano, l’attacco di Ricky Gianco (ANSA-CityRumors.it)Un addio, all’amicizia, ma non al passato che l’interprete comico non si spiega. 5 anni di silenzi: immediatamente dopo Adrian – programma Mediaset andato male sul piano degli ascolti – i rapporti si sono raffreddati fino a cessare del tutto. Teocoli ha tentato più volte un riavvicinamento senza successo. Cityrumors.it - Celentano, non solo Teocoli: l’amico di una vita si ribella. “Un despota, mi ha rubato una canzone” Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Adrianoè nel mirino. Dopo lo scontro dialettico a distanza con, anche un altro ex membro del clan si: l’attacco. Da molleggiato ad amareggiato. Adrianosta vivendo un momento molto particolare: lontano dai riflettori per scelta, eppure sempre protagonista sulle prime pagine dei giornali. Il merito – in parte – è di Teo. Ex amico di unache, recentemente, è tornato a parlare della fine dei rapporti con il cantautore. Adriano, l’attacco di Ricky Gianco (ANSA-CityRumors.it)Un addio, all’amicizia, ma non al passato che l’interprete comico non si spiega. 5 anni di silenzi: immediatamente dopo Adrian – programma Mediaset andato male sul piano degli ascolti – i rapporti si sono raffreddati fino a cessare del tutto.ha tentato più volte un riavvicinamento senza successo.

"Celentano non risponde a Teocoli? Ecco perché" : l'ultima sparata di Saviano - Continua pure a chiamarmi, e io non ti risponderò". . Non chiedere soccorso, non voler condividere, sparire, non è fatto in molti casi contro qualcuno, anzi spesso è fatto a protezione di qualcuno". Anche quando non abbiamo forze per dissimulare la voce rotta dal dolore. "Il telefono rende ciascuno raggiungibile al punto che il non rispondere si fa foriero di interpretazioni funeste - ... (Liberoquotidiano.it)

Teo Teocoli e Celentano - non è ancora finita : spunta Roberto Saviano - il retroscena sulla lite - Detto, fatto. Celentano saluta a modo suo, senza l’ultimo inchino. Il rapporto fra Teocoli e Celentano si è interrotto a Cologno Monzese 5 anni fa, con una brusca lite avvenuta quando il molleggiato avrebbe lasciato solo in albergo l’amico comico senza nessuna spiegazione. Se persino su Instagram si definisce “L’inesistente”, un motivo ci sarà. (Cityrumors.it)

Striscia consegna il Tapiro d’oro a Teo Teocoli : “Dovreste darlo ad Adriano Celentano - ma troverete Claudia Mori con una mazza” [VIDEO] - Non può essere definito un dissing come quello tra Tony Effe e Fedez, ma c’è stata comunque una querelle tra Teo Teocoli e Adriano Celentano che è diventata virale e che ha richiamato l’attenzione di Striscia la Notizia, precisamente di Valerio Staffelli, che ha consegnato al comico il famigerato Tapiro d’oro. (Dayitalianews.com)