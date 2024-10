Carabinieri scoprono droga e scooter rubato in garage (Di sabato 12 ottobre 2024) Pescara - Intensificati i controlli dei Carabinieri a Montesilvano: arrestato un uomo per spaccio e ricettazione dopo il ritrovamento di sostanze stupefacenti. Continuano le operazioni di controllo da parte dei Carabinieri nella città di Montesilvano, mirate a combattere le attività illecite e il traffico di sostanze stupefacenti. Nella settimana scorsa, i militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano hanno condotto una serie di operazioni di polizia giudiziaria, finalizzate alla repressione del traffico illecito di droga nella zona. Grazie ai servizi eseguiti dal Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.), è stato arrestato un uomo del 1996, residente a Montesilvano, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di ricettazione. Mercoledì scorso, durante un controllo antidroga programmato, i Carabinieri hanno ispezionato un garage nella zona. Abruzzo24ore.tv - Carabinieri scoprono droga e scooter rubato in garage Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di sabato 12 ottobre 2024) Pescara - Intensificati i controlli deia Montesilvano: arrestato un uomo per spaccio e ricettazione dopo il ritrovamento di sostanze stupefacenti. Continuano le operazioni di controllo da parte deinella città di Montesilvano, mirate a combattere le attività illecite e il traffico di sostanze stupefacenti. Nella settimana scorsa, i militari della Compagniadi Montesilvano hanno condotto una serie di operazioni di polizia giudiziaria, finalizzate alla repressione del traffico illecito dinella zona. Grazie ai servizi eseguiti dal Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.), è stato arrestato un uomo del 1996, residente a Montesilvano, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di ricettazione. Mercoledì scorso, durante un controllo antiprogrammato, ihanno ispezionato unnella zona.

