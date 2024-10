Caos al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi furioso urla contro Helena Prestes: “Devi stare zitta, non sei all’altezza” (Di sabato 12 ottobre 2024) Al Grande Fratello l'inaspettata sfuriata di Enzo Paolo Turchi contro Helena Prestes: "Devi stare zitta, io ho sessantaquattro anni di carriera". Il video della scenata del coreografo. Fanpage.it - Caos al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi furioso urla contro Helena Prestes: “Devi stare zitta, non sei all’altezza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) All'inaspettata sfuriata di: "Devi, io ho sessantaquattro anni di carriera". Il video della scenata del coreografo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Enzo Paolo sclera contro Helena : “Sei una concorrente poco intelligente - devi stare zitta” - Che tu mi dici che vuoi fare le coreografie con me, mi viene proprio da ridere! Ti devi stare proprio zitta. Nella casa di Grande Fratello gli animi continuano a scaldarsi. Durante le prove di una coreografia, Enzo Paolo Turchi si è scagliato contro Helena Prestes, rea a suo avviso di non rispettare la danza: Sei una concorrente poco intelligente. (Isaechia.it)

Grande Fratello - Enzo Paolo sclera contro Helena : “Sei una concorrente poco intelligente - devi stare zitta” Ecco cosa è successo - Io ho 75 anni e 64 di carriera. Che tu mi dici che vuoi fare le coreografie con me, mi viene proprio da ridere! Ti devi stare proprio zitta. . Durante le prove di una coreografia, Enzo Paolo Turchi si è scagliato contro Helena Prestes, rea a suo avviso di non rispettare la danza: Sei una concorrente poco intelligente. (Isaechia.it)

Grande Fratello - Enzo Paolo esplode contro Helena Prestes : "Non sei all'altezza neanche di dire buongiorno" - Enzo Paolo ha infatti manifestato l'intenzione di abbandonare …. Sabato movimentato nella Casa del Grande Fratello, tra feste e tensioni, mentre stasera i concorrenti si preparano a trasformare l'ambiente in una coloratissima discoteca anni '80. L'improvvisa furia del ballerino contro la sua coinquilina si è scatenata mentre i concorrenti stavano preparando le coreografie da presentare in ... (Movieplayer.it)