Calcio: Zola "Con Maradona rapporto incredibile. Giovani? Ci credo" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Fin da piccolo avevo un obiettivo chiaro, questo ha rappresentato lo sport per me" TRENTO - "Diego era uno di quei personaggi non banali, non passava mai inosservato. Quando l'ho conosciuto la prima volta ero imbarazzato, la prima parola l'ho detta dopo tre minuti. Ero davanti alla persona che sogn Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Zola "Con Maradona rapporto incredibile. Giovani? Ci credo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Fin da piccolo avevo un obiettivo chiaro, questo ha rappresentato lo sport per me" TRENTO - "Diego era uno di quei personaggi non banali, non passava mai inosservato. Quando l'ho conosciuto la prima volta ero imbarazzato, la prima parola l'ho detta dopo tre minuti. Ero davanti alla persona che sogn

