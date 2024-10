Banche Abi | nuovi cali dei tassi per imprese e mutui a settembre

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – Prosegue l’attenuazione deidi interesse sui prestiti bancari in Italia, sulla scia della riduzione deidi riferimento operata dalla BCE, ma prosegue anche la contrazione dell’erogazione di credito, sebbene con ritmo che tende ad attenuarsi. E la fotografia scattata dall’Abi nell’ultimo rapporto mensile. Ail tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alleè diminuito al 4,96%, rispetto al 5,13% di agosto 2024 e al 5,45% di dicembre 2023. Suialle famiglie, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,33%, rispetto al 3,59% di agosto 2024 e in calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023. Secondo l’Abi, il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 4,69% a, dal 4,72% del mese precedente.