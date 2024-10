Lanazione.it - Antica regata. Il galeone rosso pronto a ripartire

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tuttoper l’edizione numero 69 delladelle Antiche Repubbliche Marinare che vedrà, come ogni anno, sfidarsi gli equipaggi di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Quest’anno l’evento si svolgerà nella città ligure nel pomeriggio di domani. L’ultima vittoria pisana risale al 2010 e la squadra si trova già a Genova da martedì per completare gli allenamenti in vista del grande evento. Alessandro Simoncini, allenatore dell’equipaggio pisano, ha espresso fiducia per la competizione: "Abbiamo avuto buoni riscontri per ladi domani - dichiara il tecnico che fa il punto della situazione -. Siamo ripartiti con un sistema serio, vicino agli standard di professionalità che si utilizzano nel mondo del canottaggio per impegni di alto livello e questa per noi è la cosa più importante. Abbiamo un gruppo nuovo, composto da ragazzi giovani, con qualche ritorno come Simone Tonini.