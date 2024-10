"Ah, non sono i tuoi?": Geppi Cucciari, gelo e imbarazzo in studio a Tale e quale show | Video (Di sabato 12 ottobre 2024) Momento piuttosto imbarazzante a Tale e quale show, il programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Nel corso della quarta puntata la giudice speciale per una notte Geppi Cucciari si è resa protagonista di una battuta con il concorrente Feisal Bonciani, che si è esibito sul palco nei panni del mitico Rocky Roberts. Apprezzato per il trucco e l'imitazione del mito della musica leggera italiana anni Sessanta, Feisal a fine performance ha sfoggiato davanti alla giuria un sorriso a 32 denti (bianchissimi). E proprio su questo punto la comica sarda, conduttrice tra l'altro di Un giorno da pecora su Radio 2 Rai, scivola simpaticamente. "Io sono colpita dalla sua bravura. E poi lui ha un sacco di denti, ha moltissimi denti, più del necessario". Interviene subito Alessia Marcuzzi, giudice "titolare" al posto della decana Loretta Goggi: "Non sono i suoi". Liberoquotidiano.it - "Ah, non sono i tuoi?": Geppi Cucciari, gelo e imbarazzo in studio a Tale e quale show | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Momento piuttosto imbarazzante a, il programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Nel corso della quarta puntata la giudice speciale per una nottesi è resa protagonista di una battuta con il concorrente Feisal Bonciani, che si è esibito sul palco nei panni del mitico Rocky Roberts. Apprezzato per il trucco e l'imitazione del mito della musica leggera italiana anni Sessanta, Feisal a fine performance ha sfoggiato davanti alla giuria un sorriso a 32 denti (bianchissimi). E proprio su questo punto la comica sarda, conduttrice tra l'altro di Un giorno da pecora su Radio 2 Rai, scivola simpaticamente. "Iocolpita dalla sua bravura. E poi lui ha un sacco di denti, ha moltissimi denti, più del necessario". Interviene subito Alessia Marcuzzi, giudice "titolare" al posto della decana Loretta Goggi: "Noni suoi".

