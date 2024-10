Agricoltura, progetti avviati in nove Paesi africani: Agritech il pilastro del rilancio (Di sabato 12 ottobre 2024) Sei direttrici di intervento, due fasi di sviluppo incrementali, alcuni progetti pilota già avviati in 9 Paesi africani, 5,5 miliardi di risorse a disposizione in totale. Siamo agli inizi ma Ilmattino.it - Agricoltura, progetti avviati in nove Paesi africani: Agritech il pilastro del rilancio Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sei direttrici di intervento, due fasi di sviluppo incrementali, alcunipilota giàin 9, 5,5 miliardi di risorse a disposizione in totale. Siamo agli inizi ma

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 Cultura a Napoli - il ministro Giuli vede Manfredi : avanti tutta con i progetti già avviati e messi in cantiere - Anzitutto i dubbi vengono fugati subito. «Confermati i progetti culturali in cantiere per Napoli», è l'assicurazione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al sindaco... (Ilmattino.it)