Abbandono rifiuti: fenomeno costante, ma aumentano i controlli della polizia locale (Di sabato 12 ottobre 2024) Continua il fenomeno dell’Abbandono dei rifiuti nel territorio comunale di Vicenza. Lo testimoniano i dati raccolti dalla polizia locale che, per combattere e prevenire il problema, negli ultimi tre anni ha intensificato i controlli, portando a un aumento dei verbali dal 2022 ad oggi. Per Vicenzatoday.it - Abbandono rifiuti: fenomeno costante, ma aumentano i controlli della polizia locale Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Continua ildell’deinel territorio comunale di Vicenza. Lo testimoniano i dati raccolti dallache, per combattere e prevenire il problema, negli ultimi tre anni ha intensificato i, portando a un aumento dei verbali dal 2022 ad oggi. Per

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aversa - bollini a rifiuti miscelati. Assessore Diana : “Insieme a sanzioni contrastiamo fenomeno” - L'articolo Aversa, bollini a rifiuti miscelati. . Giro di vite per chi non rispetta la raccolta differenziata ad Aversa. Nuova operazione, promossa dall’assessore Olga Diana, insieme alla Polizia Municipale e gli operatori della Teckra per contrastare il fenomeno del “sacchetto selvaggio” ed evitare rifiuti miscelati e non conferiti correttamente. (Teleclubitalia.it)

“Abbiamo rimosso 15 milioni di kg di rifiuti dalle spiagge di tutto il mondo” : ecco il fenomeno MrBeast - lo youtuber che ripulisce i mari - Infine, il volontariato e le associazioni green. . È la storia di Jimmy Donaldson, conosciuto sui social con il nome di MrBeast, e su YouTube ha oltre 300 milioni di follower. Uno dei partecipanti al progetto, lo youtuber Mark Rober, lo ha definito come “una delle più grandi campagne di crowdfunding guidate dai creator nella storia del web” E non è la prima volta che MrBeast si dedica a ... (Ilfattoquotidiano.it)