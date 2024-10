A2, alle 20.30 contro una delle capoliste, la Effe cerca continuità dal successo su Orzinuovi. Cagnardi: "Sarà durissima, ma vogliamo fare un passo avanti». La Fortitudo a Cremona per prendere lo slancio definitivo (Di sabato 12 ottobre 2024) L’amore del popolo per i suoi colori. Si chiude con numeri record, da serie A di altissimo livello, la campagna abbonamenti della Fortitudo. Sono state 4567 le tessere stagionali staccate per le sfide interne della Effe, a conferma della smisurata passione che hanno i tifosi biancoblù per la propria strada. Merito per quello che la squadra ha fatto e sta facendo in campo, ma merito di una società che ha riportato entusiasmo, guidata da Stefano Tedeschi e che ha due validissime spalle nel vicepresidente Teo Alibegovic e il main sponsor e presidente del Consorzio Matteo Gentilini, ma in generale in uno staff dirigenziale che vive con passione e partecipazione le gesta della Fortitudo. Un entusiasmo che quest’oggi la Fortitudo, impegnata alle 20. Sport.quotidiano.net - A2, alle 20.30 contro una delle capoliste, la Effe cerca continuità dal successo su Orzinuovi. Cagnardi: "Sarà durissima, ma vogliamo fare un passo avanti». La Fortitudo a Cremona per prendere lo slancio definitivo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) L’amore del popolo per i suoi colori. Si chiude con numeri record, da serie A di altissimo livello, la campagna abbonamenti della. Sono state 4567 le tessere stagionali staccate per le sfide interne della, a conferma della smisurata passione che hanno i tifosi biancoblù per la propria strada. Merito per quello che la squadra ha fatto e sta facendo in campo, ma merito di una società che ha riportato entusiasmo, guidata da Stefano Tedeschi e che ha due validissime spnel vicepresidente Teo Alibegovic e il main sponsor e presidente del Consorzio Matteo Gentilini, ma in generale in uno staff dirigenziale che vive con passione e partecipazione le gesta della. Un entusiasmo che quest’oggi la, impegnata20.

