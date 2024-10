Ilrestodelcarlino.it - A Pesaresi le chiavi di una squadra furiosa

(Di sabato 12 ottobre 2024) La Vigor vuol tornare a sorridere, lasciarsi alle spalle l’amarezza dopo la sconfitta contro il Chieti e le relative polemiche. Tra il dire ed il fare però c’è di mezzo la Fermana: la blasonata compagine canarina non sta vivendo un momento memorabile viste le recenti sconfitte, ma in questo avvio di stagione ha comunque vinto due derby: il primo contro la Recanatese, nella gara d’esordio, poi contro l’ambizioso Atletico Ascoli. "La Fermana è unavalida, guidata da un bravo allenatore che sa valorizzare il gruppo a sua disposizione - sottolinea Roberto Moroni, il direttore sportivo della Vigor -. Romizi è il profilo che conosciamo meglio, ma non è l’unico punto di forza ed esperienza. È una formazione che può crescere molto nel corso della stagione e la Vigor dovrà sfoderare una prestazione perfetta per tornare a Senigallia con il bottino pieno".