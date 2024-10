"A Como troppe discariche abusive, il Comune non può tollerare questo malcostume" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi ha lanciato un appello riguardo alla situazione di degrado ambientale in alcune aree di Como, con un caso particolarmente grave in via Ortigara. "Uno degli esempi più eclatanti è in via Ortigara dove uno slargo da tempo è divenuto discarica abusiva," ha Quicomo.it - "A Como troppe discariche abusive, il Comune non può tollerare questo malcostume" Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi ha lanciato un appello riguardo alla situazione di degrado ambientale in alcune aree di, con un caso particolarmente grave in via Ortigara. "Uno degli esempi più eclatanti è in via Ortigara dove uno slargo da tempo è divenuto discarica abusiva," ha

