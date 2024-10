Zelenskyj e cortei a Roma, città paralizzata: cinque manifestazioni tra oggi e domani (Di venerdì 11 ottobre 2024) Strade chiuse, soste vietate e linee bus deviate oggi a Roma: venerdì 11 ottobre, con la visita del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi e tre manifestazioni, la città è completamente paralizzata. E domani si replica con altri due cortei. Fanpage.it - Zelenskyj e cortei a Roma, città paralizzata: cinque manifestazioni tra oggi e domani Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Strade chiuse, soste vietate e linee bus deviate: venerdì 11 ottobre, con la visita del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi e tre, laè completamente. Esi replica con altri due

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zelensky a Roma - città blindata e strade chiuse per incontro con Papa Francesco e Meloni - la protesta a Villa Pamphilj : “Ospite indesiderato” - Oggi il presidente ucraino incontrerà Papa Francesco i . Per la capitale saranno giorni movimentati in vista della visita a Roma del leader ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili per il suo classico discorso all'Italia alla “continua ricerca di armi”. (Ilgiornaleditalia.it)

Zelensky a Roma - città blindata e strade chiuse per l'incontro con Papa Francesco - la protesta a Villa Pamphilj : “Ospite indesiderato” - Per la capitale saranno giorni movimentati in vista della visita a Roma del leader ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili per il suo classico discorso all'Italia alla “continua ricerca di armi”. Oggi il presidente ucraino incontrerà Papa Francesco i . (Ilgiornaleditalia.it)

Roma - maxi rissa a Cinecittà con spranghe - coltelli e cocci di bottiglia. Scontri tra bande rivali - assaltato un negozio - Maxi rissa tra sudamericani e bengalesi ieri sera a Cinecittà sfociata in un assalto armato con spranghe, coltelli e cocci di bottiglia al minimarket di via Flavio Stilicone. Una scena da Far... (Ilmattino.it)