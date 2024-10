Uragano Milton, strade ancora come fiumi (Di venerdì 11 ottobre 2024) TAMPA (FLORIDA) (ITALPRESS) – strade come fiumi, auto come imbarcazioni. Il ritorno alla normalità sembra ancora lontano in Florida, nei luoghi colpiti dall’Uragano Milton. “I nostri ufficiali e gli equipaggi lavorano incessantemente per tornare alla normalità il prima possibile”, si sottolinea in un post su X della polizia di Tampa. (Fonte: profilo X Tampa Police Department) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Uragano Milton, strade ancora come fiumi Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) TAMPA (FLORIDA) (ITALPRESS) –, autoimbarcazioni. Il ritorno alla normalità sembralontano in Florida, nei luoghi colpiti dall’. “I nostri ufficiali e gli equipaggi lavorano incessantemente per tornare alla normalità il prima possibile”, si sottolinea in un post su X della polizia di Tampa. (Fonte: profilo X Tampa Police Department) Unlimited News - Notizie dal mondo

Uragano Milton - è iniziato il disastro : come disintegra il tetto del Tropicana Field in pochi secondi | Video - Non è ancora chiaro il bilancio di eventuali danni all'interno del Tropicana Field. Petersburg, in Florida, è stato fatto a pezzi dal passaggio dell'uragano Milton, che si è abbattuto sulla Florida portando raffiche di vento superiori alle 100 miglia orarie e inondando alcune zone dello Stato. . Le immagini televisive hanno mostrato le strisce che fungono da tetto dell'edificio a cupola ... (Liberoquotidiano.it)

Uragano Milton - il racconto dalla Florida : “La gente si è preparata come poteva - preoccupati per il dopo” - it ha intervistato Paolo Mangia, vicepresidente di Casa Italia, associazione di Miami che fa rete tra le comunità italiane dello Stato: "Fondamentale comprare acqua e viveri perché non si sa quanto tempo ci vorrà per ripristinare tutto". Continua a leggere . Fanpage. L'uragano Milton è stato definito il "peggiore degli ultimi 100 anni" e per giorni le autorità della costa occidentale della ... (Fanpage.it)

Come si è formato Milton - Un raro mix di alte temperature sulle acque del Golfo del Messico e venti deboli hanno contribuito alla rapida formazione dell'uragano. Dopo Beryl che ha colpito gli Usa a luglio, Milton è il secondo a partire da questo anno. (Ilgiornale.it)