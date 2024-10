Uragano Milton, madre e quattro figli rischiano di annegare in casa: salvati da una giornalista (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Uragano Milton ha provocato danni e vittime in Florida. Ma, tra i tanti drammi che si stanno vivendo, c’è anche una storia a lieto fine. Quella che ha per protagonisti una madre, i suoi quattro figli e una coraggiosa giornalista. Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, infatti, famiglia di Lakeland, nella contea di Polk, se l’è vista davvero brutta. “Credo che io e i bambini moriremo annegati”, si disperava Amber Henry al telefono con la madre mentre la sua casa veniva inghiottita dall’acqua.Leggi anche: Uragano Milton, anello nero appare nei cieli della Florida Ma l’intervento tempestivo di una troupe televisiva presente in quel momento sul posto ha cambiato la situazione. A partire dalle 10 di sera “l’acqua ci ha letteralmente divorato”, ha raccontato la madre ancora scossa. Thesocialpost.it - Uragano Milton, madre e quattro figli rischiano di annegare in casa: salvati da una giornalista Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ha provocato danni e vittime in Florida. Ma, tra i tanti drammi che si stanno vivendo, c’è anche una storia a lieto fine. Quella che ha per protagonisti una, i suoie una coraggiosa. Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, infatti, famiglia di Lakeland, nella contea di Polk, se l’è vista davvero brutta. “Credo che io e i bambini moriremo annegati”, si disperava Amber Henry al telefono con lamentre la suaveniva inghiottita dall’acqua.Leggi anche:, anello nero appare nei cieli della Florida Ma l’intervento tempestivo di una troupe televisiva presente in quel momento sul posto ha cambiato la situazione. A partire dalle 10 di sera “l’acqua ci ha letteralmente divorato”, ha raccontato laancora scossa.

