Uomo sparisce nel Casertano: ritrovato morto nel fiume dei vigili del fuoco di Salerno

Dramma, oggi pomeriggio, in provincia di Caserta, dove i vigili del fuoco di Salerno sono stati impegnati nel recupero di un corpo di un cinquantenne Casertano, N.B le sue iniziali, di cui si erano perse le tracce da ieri sera, presso il fiume Volturno a Capua.

Disastro nel casertano - mamma e figlio travolti dal fiume di fango e detriti - Il maltempo sta scendendo verso il Sud dove sta facendo danni incalcolabili. Il fiume di fango e detriti è venuto giù con una forza impressionante dalla montagna ed è arrivato fino in paese non avendo trovato neanche l’ostacolo degli alberi, distrutti in un incendio scoppiato ad inizio agosto. Tallanico è stata completamente invasa dal fango, che ha trascinato via auto e scooter e ha allagato ... (Dayitalianews.com)

Nubifragi nel Casertano - il sindaco di San Felice a Cancello : “Paese distrutto da un fiume di fango - chiediamo stato di calamità ” - Chiederemo lo stato di calamità ”. Il sindaco di San Felice a Cancello (Caserta), Emilio Nuzzo, parla a LaPresse dopo i gravi danni provocati dal maltempo di martedì. Sono complessivamente dieci le squadre dei Vigili del fuoco di Caserta impegnate a San Felice e nei vicini comuni di Santa Maria a Vico e Arienzo. (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo nel Casertano - madre e figlio dispersi a Talanico : travolti dal fiume di fango - Una donna di 74 anni e il figlio di 42 sono dispersi a San Felice a Cancello (Caserta): il loro Apecar è stato travolto dal fiume di fango.Continua a leggere . (Fanpage.it)