Una vittoria in 18 partite. Arezzo è un vero tabù

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La maggior parte in serie C, ma quattro volte anche in B e una in Coppa Italia. Quella tra Rimini eè una lunga storia di faccia a faccia. Iniziata negli anni 60, esattamente nel mese di novembre del 1960. Poi un lungo cammino, fino ai giorni nostri, fatto di tanti dolori per il popolo riminese, soprattutto in Toscana. Perché il bilancio del Rimini al ‘Città di’ è di quelli sportivamente dolorosi. Nelle 18 volte ad, i biancorossi hanno alzato le braccia al cielo una sola volta. Era la stagione 1997-1998 e ai romagnoli bastò il gol di Andrea Tedeschi per tornare a casa con il sorriso. Poi di sorrisi pochi. Perché di quelle 18 i toscani ne hanno vinte la bellezza di 14 (3 i pareggi). Nemmeno negli anni d’oro del club di Piazzale del Popolo, quelli della B, i biancorossi passarono giornate tranquille ad. E il problema del gol è sempre stato evidente.