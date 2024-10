Tony Effe in concerto a Milano. Orari e biglietti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo aver conquistato il Palazzo dello Sport della sua Roma con l’attesissima data sold out di sabato 5 ottobre, Tony Effe, l’icona della trap italiana, alza nuovamente l’asticella con il secondo appuntamento di Icon Tour, i suoi primi palasport da solista, prodotti da Vivo Concerti Milanotoday.it - Tony Effe in concerto a Milano. Orari e biglietti Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo aver conquistato il Palazzo dello Sport della sua Roma con l’attesissima data sold out di sabato 5 ottobre,, l’icona della trap italiana, alza nuovamente l’asticella con il secondo appuntamento di Icon Tour, i suoi primi palasport da solista, prodotti da Vivo Concerti

Il concerto di Tony Effe a Milano in diretta televisiva e streaming : a che ora e dove vederlo - Il concerto Tony Effe in programma per il 12 ottobre 2024 all'Unipol Forum di Milano sarà trasmesso anche in tv e in live streaming: i fan del rapper fuori città potranno assistere all'evento sui canali di RTL 102.5 e di Radio Zeta. Tutti i dettagli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

