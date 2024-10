Tajani: soldati italiani non si toccano (Di venerdì 11 ottobre 2024) 13.00 "I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah".Così il vicepremier e ministro degli Esteri,Tajani a proposito delle basi italiane Unifil colpite dall'Idf in Libano. Tajani definisce"inaccettabile ciò che sta accadendo", dice di aver scritto di nuovo all'omologo israeliano,"di aspettare l'inchiesta"anche se le"prove sono inequivocabili".Rassicura che nessun militare italiano è stato ferito e aggiunge che i nostri soldati "hanno sempre garantito una situazione per tutelare anche i civili israeliani". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 13.00 "Inon si, non sono militanti di Hezbollah".Così il vicepremier e ministro degli Esteri,a proposito delle basi italiane Unifil colpite dall'Idf in Libano.definisce"inaccettabile ciò che sta accadendo", dice di aver scritto di nuovo all'omologo israeliano,"di aspettare l'inchiesta"anche se le"prove sono inequivocabili".Rassicura che nessun militare italiano è stato ferito e aggiunge che i nostri"hanno sempre garantito una situazione per tutelare anche i civili israeliani".

