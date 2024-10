Tajani: “Attacco Israele a Unifil inaccettabile. Ora voglio le scuse” (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato duramente l’Attacco dell’esercito israeliano contro una base Unifil italiana nel Sud del Libano. Il fatto, che ha aperto un importante caso diplomatico, ha suscitato forti reazioni da parte del governo italiano. “Accordi disattesi, un atto inaccettabile” Tajani ha definito l’accaduto “inaccettabile“, affermando che è inconcepibile che “per errore o, peggio ancora, intenzionalmente vengano colpite basi di Unifil”. Il ministro ha rivelato che da settimane il governo italiano aveva avvertito quello israeliano del pericolo di un’escalation. Thesocialpost.it - Tajani: “Attacco Israele a Unifil inaccettabile. Ora voglio le scuse” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Antonioha commentato duramente l’dell’esercito israeliano contro una baseitaliana nel Sud del Libano. Il fatto, che ha aperto un importante caso diplomatico, ha suscitato forti reazioni da parte del governo italiano. “Accordi disattesi, un attoha definito l’accaduto ““, affermando che è inconcepibile che “per errore o, peggio ancora, intenzionalmente vengano colpite basi di”. Il ministro ha rivelato che da settimane il governo italiano aveva avvertito quello israeliano del pericolo di un’escalation.

