Velvetmag.it - Superbonus 110%: modifiche alle rendite catastali

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilsubisce importanti aggiornamenti, non solo per quanto riguarda la gestione delle pratiche edilizie, ma anche per le, che potrebbero essere automaticamente riviste a seguito dei lavori eseguiti. Oltre all’aumento della rendita, si intensificano i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e si introducono sanzioni più severe per chi non rispetta le nuove normative. Vediamo in dettaglio cosa cambia e quali sono i principali rischi per i proprietari di immobili che hanno usufruito del. IncrementoUno degli effetti collaterali delè la revisione delleper gli immobili ristrutturati.