Strage di Torremaggiore, in aula la madre di Tefta. Pressing della difesa: "Ci sono incongruenze"

Nervi tesi, in aula, per il processo a carico del panettiere albanese Taulant Malaj, residente a Torremaggiore, e accusato di duplice omicidio volontario e tentato omicidio pluriaggravati. Il fatto risale al 7 maggio dello scorso anno, quando l'imputato avrebbe - secondo l'accusa - ucciso a

Strage di Torremaggiore - in aula la sopravvissuta Tefta : tre ore per risalire alla genesi della mattanza - Udienza-fiume, in Corte d’Assise a Foggia, per il processo a carico del panettiere albanese di 43 anni Taulant Malaj, residente a Torremaggiore, e accusato di duplice omicidio volontario e tentato omicidio pluriaggravati. A rispondere, per circa tre ore, alle domande di pubblica accusa (pm... (Foggiatoday.it)

