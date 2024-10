Gamberorosso.it - Starbucks apre il quinto negozio nella capitale italiana del caffè

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ancora, ancora Firenze, per la quinta volta. E la 44esima in Italia: che il colosso delle caffetterie avesse grandi progetti per la Penisola era chiaro già da tempo, ma ormai si perde il conto delle nuove aperture del gigante di Seattle. Il nuovo store fiorentinooggi, 11 ottobre 2024 – in partnership con Percassi – e come sempre porta con sé la creazione di nuovi posti di lavoro, ventisei in tutto per il momento. Arriva ildi Firenze L'ultima sirena verde disi trova in pieno centro storico, a Palazzo Portinari Salviati, a pochi passi dalla Galleria degli Uffizi: 200 metri quadri e oltre 30 posti a sedere, in un ambiente che celebra il legame con la città: così come accaduto a Roma, Bologna e in tutte le altre località,si impegna a valorizzare le ricchezze architettoniche locali con dettagli di design all’interno dello store.