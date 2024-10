Anteprima24.it - Spari nel bar, il titolare non chiama Forze dell’ordine: licenza sospesa

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri, a Cervinara, a seguito di specifica segnalazione da parte dei Carabinieri della locale Stazione, personale del Commissariato di P.S. ha dato esecuzione al “Decreto di sospensione delle attività”, emesso dal Questore di Avellino ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la chiusura – per 15 giorni – di un locale pubblico nella centralissima Via Roma. Un luogo di ritrovo per molti giovani di quel centro, all’interno del quale – qualche mese fa – i militari dell’Arma erano intervenuti per il ferimento di un 32enne, attinto alla schiena da alcuni colpi di arma da fuoco.