Snim, “Le rotte del gusto”: tre giorni di eventi, anche spettacolo di Umberto Smaila (Di venerdì 11 ottobre 2024) BRINDISI - Tra le novità proposte per la ventesima edizione dello Snim (Salone nautico del Salento) vi è “Le rotte del gusto”, con ingresso gratuito a partire dalle ore 18.30. Stasera, con inizio alle ore 21, nel “Marina di Brindisi” (raggiungibile anche con la motobarca dalla Stazione Brindisireport.it - Snim, “Le rotte del gusto”: tre giorni di eventi, anche spettacolo di Umberto Smaila Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) BRINDISI - Tra le novità proposte per la ventesima edizione dello(Salone nautico del Salento) vi è “Ledel”, con ingresso gratuito a partire dalle ore 18.30. Stasera, con inizio alle ore 21, nel “Marina di Brindisi” (raggiungibilecon la motobarca dalla Stazione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Snim, “Le rotte del gusto”: tre giorni di eventi, anche spettacolo di Umberto Smaila - BRINDISI - Tra le novità proposte per la ventesima edizione dello Snim (Salone nautico del Salento) vi è “Le rotte del gusto”, con ingresso gratuito a partire dalle ore 18.30. (brindisireport.it)

Snim: i collegamenti via mare e su gomma per raggiungere il “Marina di Brindisi” - Grazie all’intesa raggiunta tra Società Trasporti Pubblici di Brindisi, Salone Nautico di Puglia e Amministrazione Comunale di Brindisi, sono stati predispos ... (brundisium.net)

BRINDISI.SNIM 2024 – COLLEGAMENTI VIA MARE E SU GOMMA PER RAGGIUNGERE IL “MARINA DI BRINDISI” - Grazie all’intesa raggiunta tra Società Trasporti Pubblici di Brindisi, Salone Nautico di Puglia e Amministrazione Comunale di Brindisi, sono stati predisposti dei servizi aggiuntivi per poter ... (brindisilibera.it)