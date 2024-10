Serie B il Cittadella esonera Edoardo Gorini

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilcambia in corsa durante questa pausa per le Nazionali e dopo la sconfitta per 6-1 contro il Sassuolo nell’ultimo turno diB. Il club veneto ha comunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. “Il club granata desidera ringraziare misterper latà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro svolto in queste stagioni alla guida del”, si legge nella nota ufficiale. Oggi e domani gli allenamenti saranno affidati a Roberto Musso e allo staff granata.B, ilSportFace.