Seconda giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna non si rialza, vince l’Asvel (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella Seconda giornata Basket Eurolega 2024/25 arriva un’altra sconfitta, la Seconda consecutiva, per Bologna che cade 87-85 in Francia per mano di un Asvel che costruisce la sua vittoria grazie ad un sontuoso primo tempo. Le V nere annullano il divario nel terzo quarto, ma poi nel finale mancano il sorpasso e vengono puniti. Seconda giornata Basket Eurolega 2024/25: ASVEL-VIRTUS Bologna 87-85 Gli emiliani vanno subito a canestro con la tripla di Clayburn, ma i francesi reagiscono subito con Schofield e provano la fuga trascinati da De Colo per il +13 con cui si chiude il primo quarto. Shenghelia e Diouf cercano di scuotere i suoi nel secondo quarto, ma Harrison, Sako e Malodon tengono sempre in vantaggio l’Asvel che va all’intervallo lungo avanti 57-49. La ripresa si apre con Paiola che firma il -10, prima che si scateni Diouf che permette a Bologna di tornare a -3. Sport.periodicodaily.com - Seconda giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna non si rialza, vince l’Asvel Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella/25 arriva un’altra sconfitta, laconsecutiva, perche cade 87-85 in Francia per mano di un Asvel che costruisce la sua vittoria grazie ad un sontuoso primo tempo. Le V nere annullano il divario nel terzo quarto, ma poi nel finale mancano il sorpasso e vengono puniti./25: ASVEL-VIRTUS87-85 Gli emiliani vanno subito a canestro con la tripla di Clayburn, ma i francesi reagiscono subito con Schofield e provano la fuga trascinati da De Colo per il +13 con cui si chiude il primo quarto. Shenghelia e Diouf cercano di scuotere i suoi nel secondo quarto, ma Harrison, Sako e Malodon tengono sempre in vantaggioche va all’intervallo lungo avanti 57-49. La ripresa si apre con Paiola che firma il -10, prima che si scateni Diouf che permette adi tornare a -3.

