Saranno 850 i biglietti per i tifosi biancorossi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Allenamento stamattina al Del Conero, rifinitura domattina sempre sul manto erboso di Passo Varano: così l'Ancona si prepara alla sfida di domenica che si giocherà allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Lo stadio in località Piano d'Accio è tornato al Comune di Teramo che nei giorni scorsi ha comunicato la disponibilità alla società Città di Teramo che torna così a giocare nell'impianto cittadino, dopo le prime due partite in casa disputate a Notaresco. Tra l'altro il Bonolis è lo stadio dove nella stagione 2021-22 la squadra di Colavitto andò a imporsi per 4-0. In quel Teramo, giocava Niccolò Bellucci, oggi nelle file dell'Ancona e in quella sfida subentrato nel finale, come pure l'ex portierone Filippo Perucchini, che però in quella partita era assente perché infortunato.

