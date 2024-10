Ilgiorno.it - Sapori autunnali al Cupolone di Sant'Angelo Lodigiano: arrivano “Re tartufo e Mr Fungo”

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Lodi), 11 ottobre 2024 – Due weekend dedicati aitipici dell'autunno animano. Il 12, 13 e il 18, 19, 20 ottobre la città ospiterà l’evento “Ree Mr.” presso ildi via Forze dell'ordine. “Ree Mr.”, organizzato da Alessandro Fico e il team de La Loggia, promette un’esperienza gastronomica unica, con un’offerta culinaria di alta qualità, preparata con ingredienti scelti e materie prime d’eccellenza. Se a scuola, in questo periodo, si disegnano foglie colorate, i buongustai intanto potranno apprezzare golosità: la tartare di manzo con, il risotto al, le orecchiette salsiccia e funghi e i porcini fritti. Si potranno anche acquistare tartufi freschi al peso. Non mancheranno vini del territorio, snack e bibite, mentre per i più piccoli sarà disponibile un menù dedicato.