Roberto Vannacci ancora nella bufera, verso il processo per diffamazione: il caso delle nozze del carabiniere "barbuto" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi il gip del Tribunale militare ha respinto la richiesta di archiviazione: la Procura deve formulare l'imputazione per Roberto Vannacci. "Lo scalpore suscitato dal recente video del barbuto carabiniere in grande uniforme convolato a nozze col suo compagno è stato molto più diffuso del prevedibile". Si tratta di uno stralcio del libro "Il mondo al contrario", opera prima del generale Roberto Vannacci, recentemente eletto europarlamentare in quota Lega. Roberto Vannacci ancora nella bufera, verso il processo per diffamazione (ANSA FOTO) – Notizie.comUno stralcio che si trova al centro di un caso militare e giudiziario ritornato in queste ore alla ribalta delle cronache. Il gip militare di Roma, infatti, ha respinto l'istanza di archiviazione avanzata dalla Procura.

