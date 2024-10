Ricostruzione post alluvione, dal M5S 150mila euro per la parrocchia dei Romiti: "Un segno di vicinanza alla comunità" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato il Movimento 5 Stella perfezionerà la donazione di 150.000 euro a favore della parrocchia di Santa Maria del Voto ai Romiti di Forlì. "L'iniziativa, finalizzata alla realizzazione di un campo sportivo in un'area di proprietà della parrocchia, rappresenta un gesto di solidarietà concreto a Forlitoday.it - Ricostruzione post alluvione, dal M5S 150mila euro per la parrocchia dei Romiti: "Un segno di vicinanza alla comunità" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato il Movimento 5 Stella perfezionerà la donazione di 150.000a favore delladi Santa Maria del Voto aidi Forlì. "L'iniziativa, finalizzatarealizzazione di un campo sportivo in un'area di proprietà della, rappresenta un gesto di solidarietà concreto a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinodo : raccolti 62 mila euro - già inviati alla parrocchia di Gaza. Il grazie dei parrocchiani - Il grazie dei parrocchiani first appeared on TG2000. Papa Francesco continua a pregare per la pace. Servizio di Cristiana Caricato. . The post Sinodo: raccolti 62 mila euro, già inviati alla parrocchia di Gaza. Intanto sono stati raccolti 62 mila euro per la parrocchia di Gaza nella colletta tra i padri e le madri sinodali. (Tv2000.it)

L'ultimo imperatore d'Europa : Carlo I d’Austria al centro di un incontro alla parrocchia di San Pio X - Carlo I d’Austria, l’ultimo Imperatore, è al centro dell’incontro pubblico proposto per stasera presso la parrocchia di San Pio X alle 19. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia, la figura, la santità, l’eredità dell’ultimo Imperatore d’Austria e d’Europa con il relatore David Salomoni... (Forlitoday.it)

Fondi 50mila euro dalla Regione per il campo di campetto della parrocchia di Santa Scolastica - Il contributo straordinario, autorizzato per l’esercizio finanziario 2024, servirà per la realizzazione di uno spazio polifunzionale adiacente alla chiesa da destinare ad attività ludico-ricreative. “Grazie all’interessamento […] (Monrealelive. it) . MONREALE – In arrivo 50mila euro di finanziamenti regionali per il restyling del campetto di calcio della Parrocchia di Santa Scolastica nella ... (Monrealelive.it)