Quote Triplete 2025 | Inter prima tra le italiane

(Di venerdì 11 ottobre 2024)tra le, Real favorito numero uno, dietro Bayern e City Ilè il sogno, talvolta l’ossessione, di ogni club e di ogni tifoso. L’ultima squadra capace di mettere in bacheca i trofei delle tre competizioni più importanti (campionato, coppa nazionale e Champions League) è stata il Manchester City nella stagione 2022/23. Sono in tutto otto i club che sono riusciti a vincere tutto ciò che conta nella stessa annata. Ma qual è il giudizio dei bookmakers per questa stagione? Real Madrid risulta il favorito numero uno: Quali corazzate possono effettivamente essere in grado di portarsi a casa i tre titoli più ambiti? Stando al confronto delledelrealizzato da Superscommesse, il Real Madrid risulta il favorito numero uno: i Blancos si lasciano dietro il Bayern Monaco e anche i marziani del City.