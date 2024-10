Prefettura, oggi la riunione del comitato per l’ordine pubblico (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Si è riunito questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto dott. Clemente Di Nuzzo, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di polizia, del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, del vice Sindaco del Comune di Arezzo, dott.ssa Lucia Tanti accompagnata dal vice Comandante della Polizia Municipale, del Primo Rettore della Fraternita dei Laici, dott. Pierluigi Rossi, e del Direttore della Fondazione Guido d’Arezzo, dott. Lorenzo Cinatti, nonché del rappresentante della Provincia. All’ordine del giorno i dispositivi di sicurezza da attuare in occasione dell’arrivo delle opere per la mostra “Vasari. Lanazione.it - Prefettura, oggi la riunione del comitato per l’ordine pubblico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Si è riunito questa mattina, presso il Palazzo del Governo, ilprovinciale pere la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto dott. Clemente Di Nuzzo, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di polizia, del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, del vice Sindaco del Comune di Arezzo, dott.ssa Lucia Tanti accompagnata dal vice Comandante della Polizia Municipale, del Primo Rettore della Fraternita dei Laici, dott. Pierluigi Rossi, e del Direttore della Fondazione Guido d’Arezzo, dott. Lorenzo Cinatti, nonché del rappresentante della Provincia. Aldel giorno i dispositivi di sicurezza da attuare in occasione dell’arrivo delle opere per la mostra “Vasari.

