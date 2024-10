Ponte sullo Stretto, il comitato: "Le integrazioni al progetto lasciano aperti tutti i dubbi" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Anche il comitato TitengoStretto di Villa San Giovanni commenta le integrazioni al progetto del Ponte richieste dal Mase e prodotte entro i termi dalla società committente. "Nel prenderne visione - si afferma dal comitato - notiamo una serie di rimandi e pochi studi, soprattutto sulle faglie Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto, il comitato: "Le integrazioni al progetto lasciano aperti tutti i dubbi" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Anche ilTitengodi Villa San Giovanni commenta lealdelrichieste dal Mase e prodotte entro i termi dalla società committente. "Nel prenderne visione - si afferma dal- notiamo una serie di rimandi e pochi studi, soprattutto sulle faglie

