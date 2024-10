Piazza Orsini e area del Duomo, ok al restyling della zona (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha proceduto stamane all’approvazione del Documento d’indirizzo alla progettazione del piano per la valorizzazione, a fini turistico-culturali, di Piazza Orsini e dell’area attigua al Duomo e al Museo Diocesano. Il progetto è stato presentato e condiviso con i consiglieri di maggioranza mediante una riunione in sala Giunta. Anteprima24.it - Piazza Orsini e area del Duomo, ok al restyling della zona Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha proceduto stamane all’approvazione del Documento d’indirizzo alla progettazione del piano per la valorizzazione, a fini turistico-culturali, die dell’attigua ale al Museo Diocesano. Il progetto è stato presentato e condiviso con i consiglieri di maggioranza mediante una riunione in sala Giunta.

