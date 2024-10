Pellegrini squalificato, Spalletti convoca Zaniolo (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'attaccante dell'Atalanta si aggrega al gruppo in vista del match di lunedì con Israele ROMA - Dopo il pareggio di ieri con il Belgio nella terza giornata di Nations League, attenzione rivolta alla sfida di lunedì con Israele. Una novità nel gruppo azzurro. Il ct Luciano Spalletti, infatti, ha conv Ilgiornaleditalia.it - Pellegrini squalificato, Spalletti convoca Zaniolo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'attaccante dell'Atalanta si aggrega al gruppo in vista del match di lunedì con Israele ROMA - Dopo il pareggio di ieri con il Belgio nella terza giornata di Nations League, attenzione rivolta alla sfida di lunedì con Israele. Una novità nel gruppo azzurro. Il ct Luciano, infatti, ha conv

