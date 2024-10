Calciomercato.it - Partita sospesa in Nations League: riunione d’emergenza in panchina

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), il match è stato interrotto per diversi minuti prima del via libera definitivo che ha fatto da preludio alla ripresa dell’incontro La terza giornata dicontinua a regalare emozioni e colpi di scena. L’ultima, in ordine di tempo, si è materializzata nel corso della sfida tra Ucraina e Georgia. Ucraina (LaPresse) – Calciomercato.itDopo aver fischiato un calcio da punizione a favore dell’Ucraina per un fallo su Dovbyk, il direttore di gara Weinberger ha deciso di fermare l’incontro dal momento che i riflettori dello stadio Enea Poznan si erano spenti in un settore. Il gioco è stato fermo per circa nove minuti, lasso di tempo che è servito soprattutto alla Georgia per decidere se continuare l’incontro. Mentre i calciatori dell’Ucraina sono rimasti in campo, infatti, gli ospiti si sono radunati inper decidere sul da farsi.