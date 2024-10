.com - Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, domani alle 15.00 la sfida alla Raimond Sassari al PalaQuaresima

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La squadra di Palazzi, reduce dal ko di Camerano, giocherà tre partite in sette giorni, tra laai sardi dell’ex Codina Vivanco e le trasferte di Merano e Conversano, 11 ottobre 2024 – Parte ufficialmente la missione riscatto per i ragazzi dellain Serie Adicontro tre favorite per l’alta classifica. La squadra di Palazzi, infatti,sabato 12 ottobre ospita laalore 15 per la sesta giornata di campionato. Dopo la sconfitta nel derby contro il Camerano, Strappini e compagni in una settimana affronteranno, oltre ai sardi, anche Merano e Conversano in trasferta, cercando di tornare a casa con qualche punto da questi ostici confronti. Storia dellae precedenti Laè nata nel 1977 come Ichnusa