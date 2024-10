Onu: "La sicurezza dei caschi blu Unifil sempre più a rischio" (Di venerdì 11 ottobre 2024) La sicurezza degli oltre 10.400 caschi blu dell’ONU in Libano è «sempre più in pericolo» , le operazioni sono state praticamente interrotte dalla fine di settembre, in concomitanza con l’escalation di Israele contro Hezbollah in Libano. Lo ha detto il capo delle forze di peacekeeping dell’ONU Jean-Pierre Lacroix al Consiglio di sicurezza. «I peacekeeper sono stati confinati nelle loro basi Feedpress.me - Onu: "La sicurezza dei caschi blu Unifil sempre più a rischio" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladegli oltre 10.400blu dell’ONU in Libano è «più in pericolo» , le operazioni sono state praticamente interrotte dalla fine di settembre, in concomitanza con l’escalation di Israele contro Hezbollah in Libano. Lo ha detto il capo delle forze di peacekeeping dell’ONU Jean-Pierre Lacroix al Consiglio di. «I peacekeeper sono stati confinati nelle loro basi

