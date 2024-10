Omicidio Mastrapasqua. Viaggio a Rozzano, che si ribella all’immagine di città violenta e senza legge (Di venerdì 11 ottobre 2024) Rozzano (Milano) – Una città dai due volti. Incoerenti tra loro. Da una parte “Rozzangeles” e la “Rozzi” del rapper Paki, i cui versi appaiono oggi sinistramente profetici: “Rozzi, si apre il fuoco. Io qua ci muoio”. Dall’altra, la città che con fatica prova da anni a ripulire la propria immagine, sventolando i progetti sociali, le eccellenze del territorio come l’Humanitas o l’osservatorio astronomico più grande d’Europa. Ma come una maledizione, come una tara genetica, la città violenta, delle case popolari (una città nella città, con i suoi 14.500 residenti nei palazzi Aler), dei paragoni con le banlieue, continuano a tornare. "Rozzano non è un brutto paese. Ilgiorno.it - Omicidio Mastrapasqua. Viaggio a Rozzano, che si ribella all’immagine di città violenta e senza legge Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)(Milano) – Unadai due volti. Incoerenti tra loro. Da una parte “Rozzangeles” e la “Rozzi” del rapper Paki, i cui versi appaiono oggi sinistramente profetici: “Rozzi, si apre il fuoco. Io qua ci muoio”. Dall’altra, lache con fatica prova da anni a ripulire la propria immagine, sventolando i progetti sociali, le eccellenze del territorio come l’Humanitas o l’osservatorio astronomico più grande d’Europa. Ma come una maledizione, come una tara genetica, la, delle case popolari (unanella, con i suoi 14.500 residenti nei palazzi Aler), dei paragoni con le banlieue, continuano a tornare. "non è un brutto paese.

