Nazionale, allenamento con l'Empoli U18 del figlio di Del Piero (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Nazionale di Luciano Spalletti, dopo il pareggio per 2-2 di ieri sera contro il Belgio, si è allenato con la formazione Under 18 dell'Empoli, squadra in cui milita anche Tobias Del Piero, figlio del campione del mondo 2006 Alex. Tobias, classe 2007, milita da questa stagione nel club toscano, dopo aver iniziato il proprio percorso nella Juventus Academy di Los Angeles e aver militato nei settori giovanili di alcuni club spagnoli fra i quali il Getafe.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nazionale - Paolo Maldini : “Emozionato per mio figlio - grande traguardo” - . “È una bella emozione, è un grande traguardo per mio figlio, spero sia solo l’inizio”. Queste le parole di Paolo Maldini prima di raggiungere il proprio posto nella tribuna dell’Olimpico di Roma, dove tra poco l’Italia scenderà in campo contro il Belgio. The post Nazionale, Paolo Maldini: “Emozionato per mio figlio, grande traguardo” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Daniel Maldini - da Cesare a Paolo - la Nazionale di padre in figlio – Ascolta - . (Adnkronos) – Un destino chiamato Nazionale. it: Notizie dallo Sport Italiano. La convocazione da parte del ct Spalletti di Daniel Maldini per i due impegni azzurri in Nations League è l’ennesimo traguardo per la ‘dinastia’ Maldini, un fil rouge con i colori della Nazionale partito 64 anni fa dal San Paolo di Napoli data d’esordio di nonno Cesare in azzurro contro la Svizzera. (Seriea24.it)

Rapporti con esponenti dell'Isis sui social network - ragazzo di Torino (figlio d'arte) espulso dal territorio nazionale - Nella mattinata di giovedì 3 ottobre 2024 la polizia di Torino ha espulso dal territorio nazionale il 24enne italo-tunisino Emin Mohamed Ghouili, in quanto "è risultato intrattenere rapporti sui social network con tre connazionali affiliati all’organizzazione terroristica conosciuta come Stato... (Torinotoday.it)